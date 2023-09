Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Serie von Diebstählen ukrainischer Kennzeichen und Sachbeschädigungen: Polizei gelingt Fahndungserfolg

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Montag, den 28.08.2023, um 12:17 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5589665 veröffentlichte Pressemitteilung zum Diebstahl mehrerer Kennzeichen von ukrainischen Pkw.)

Wolfhagen (Landkreis Kassel) und Homberg/Efze (Schwalm-Eder-Kreis): Nachdem es in den vergangenen Tagen in Wolfhagen und Homberg (Efze) zu mehreren Diebstählen ukrainischer Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen und auch zu Sachbeschädigungen an diesen gekommen war, ist der Polizei ein Fahndungserfolg gelungen. Durch die intensiven Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Wolfhagen ergaben sich zunächst Hinweise auf einen verdächtigen Pkw - einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Homberg gelang am Dienstagabend schließlich der Fahndungserfolg. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-Jährige aus Homberg (Efze) und seine 17-jährige Freundin aus Wolfhagen. Gegen beide wird nun wegen der Diebstähle und Sachbeschädigungen ermittelt. Insgesamt wegen 19 solcher Taten, davon 14 in Wolfhagen und 5 in Homberg, ermittelt die Polizei derzeit.

Auto wurde am Tatort von Kamera gefilmt; Fahndungstreffer in Homberg

Nachdem sich bei der Polizei in Wolfhagen insbesondere am vergangenen Wochenende und zu Beginn der Woche die Anzeigen wegen Diebstählen von ukrainischen Kennzeichen gehäuft hatten, stellten die Beamten umgehend umfangreiche Ermittlungen zu den angezeigten Fällen an. In einem Fall gelang es ihnen durch die Auswertung der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera einen verdächtigen Pkw zu identifizieren, der an einem der Tatorte zu sehen war. Da es sich um einen Wagen mit Homberger Zulassung handelte, informierten die Wolfhager Polizisten sogleich ihre Kollegen in Homberg. Auch dort war es bereits zu einigen Fällen von Diebstählen ukrainischer Kennzeichen gekommen. Am Dienstag gelang einer Streife der Polizeistation Homberg gegen 21:30 Uhr schließlich im Stellbergsweg in Homberg der Fahndungserfolg. Die Beamten entdeckten den gesuchten Pkw und führten anschließend eine Kontrolle des Wagens durch. Dabei trafen sie auf den 20-Jährigen und seine Freundin. Im Kofferraum des Autos entdeckten die Polizisten schließlich die vorderen und hinteren Kennzeichen von drei ukrainischen Pkw. Vier der Nummernschilder waren in Wolfhagen, zwei in Homberg gestohlen worden. In einer ersten Einlassung gab der 20-Jährige an, aus Frust darüber gehandelt zu haben, dass die ukrainische Pkw hier länger "umsonst" herumfahren würden. Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten die Kennzeichen von acht weiteren ukrainischen sowie von zwei deutschen Pkw und stellten sie sicher. Die beiden Beschuldigten machten keine weiteren Angaben zur Sache. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

