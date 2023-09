Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entblößt sich vor zehnjährigem Mädchen in Vellmar: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter soll sich am gestrigen Donnerstagabend vor einem zehnjährigen Mädchen auf offener Straße in Vellmar entblößt haben. Das verängstigte Kind lief daraufhin nach Hause, wo die Mutter sofort die Polizei alarmierte. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen des Sexualdelikts betrauten Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können.

Wie die Zehnjährige den Polizisten schilderte, war ihr der Mann gegen 19:30 Uhr in der Triftstraße in Höhe der Jahnstraße auf dem Gehweg entgegengekommen. Während er an ihr vorbeilief und ein Kussgeräusch von sich gab, habe er in seine Hose gefasst, sich vor ihr entblößt und an sein Geschlechtsteil gegriffen, so das Mädchen. Nachdem er an ihr vorbeigegangen war, soll er weiter in Richtung Kasseler Straße gelaufen sein, wo sich seine Spur verliert. Sofort nach Eingang der Mitteilung hatte die Polizei die Fahndung nach dem Täter, der von dem Kind als ca. 25 Jahre alter, 1,75 Meter großer Mann mit Dreitagebart, gelockten/ krausen blonden/ rötlichen Haaren und schwarzem Basecap beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man den Exhibitionisten noch festnehmen konnte. Nach Angaben des Mädchens trug der Täter eine schwarze Trainingshose, einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte eine Zigarette in der Hand.

Zeugen, die den Ermittlern des K 12 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell