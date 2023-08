Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Oberkirch (ots)

Eine Peugeot-Fahrerin hatte am Samstagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße Höhe Nr. 6c abgestellt. Als sie gegen 18:10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte musste sie feststellen, dass der weiße Peugeot, Modell 207 CC, am hinteren rechten Kotflügel Beschädigungen aufwies. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacher werden unter der Telefonnummer 07802 / 70260 an die Beamten des Polizeipostens Oberkirch erbeten.

/vo

