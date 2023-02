POL-OE: Kupferdiebe dringen in Wohnhaus ein

Attendorn (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (23. Februar) gegen 06:40 Uhr an der Kreuzung "Am Wassertor / Am Zollstock" sind zwei Frauen im Alter von 62 und 23 Jahren verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr die Straße "Am Zollstock" und stieß beim Linksabbiegen in die Straße "Am Wassertor" mit dem entgegenkommenden Pkw einer 62-Jährigen zusammen. Die Fahrerin sowie ihre Beifahrerin kamen mit ...

mehr