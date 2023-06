Feuerwehr München

FW-M: Kellerabteil in Brand (Maxvorstadt)

München (ots)

Dienstag, 6. Juni 2023, 16.32 Uhr

Türkenstraße

Am Dienstagnachmittag hat ein Kellerabteil im zweiten Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Eine Anwohnerin bemerkte Rauch im Keller, flüchtete ins Freie und rief die 112. Sie wartete auf der Straße auf die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte und schilderte ihre Beobachtungen. Ein Atemschutztrupp machte sich auf den Weg in den Keller und suchte die Brandstelle. Dies gestaltete sich etwas schwierig, da sich der Keller über drei Hausnummern erstreckt und nahezu kein Rauch in den Treppenhäusern war. Der Grund: Der brennende Kellerraum war mit einem Lüftungsschacht verbunden, sodass über diesen deutlich sichtbar schwarzer Brandrauch an der Oberfläche austrat. Als der Trupp den brennen Raum gefunden hatte, konnten sie die Flammen mit einem C-Rohr schnell löschen. Während der Löschmaßnahmen kontrollierten weitere Trupps alle drei Gebäudeteile und Treppenhäuser auf Verrauchung. Mit Hochleistungslüftern wurden die betroffenen Räume vom giftigen Brandrauch befreit.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sco)

