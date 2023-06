FW-M: Schwangere Frau kracht gegen Lichtmast (Moosach)

München (ots) - Sonntag, 4. Juni 2023, 15.19 Uhr Belgradstraße Die Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag einen Brand auf einer Balkonveranda in Schwabing gelöscht. Durch das Feuer ist ein Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Mehrere Anruferinnen und Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Schwabing. Auch die ...

