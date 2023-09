Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung - Diebstahl aus Pkw - Versuchter Einbruch

Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Niederaula. Am Montag (04.09.) kam auf einem Parkplatz im Kirchweg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mit einem Pkw. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Bad Hersfeld nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen griff ein 25-jähriger Mann aus Niederaula, gegen 15.30 Uhr, plötzlich und unvermittelt aus noch unbekannter Ursache eine dort laufende Hersfeld-Rotenburgerin an. Als ein aufmerksamer Zeuge darauf aufmerksam wurde und der Frau zur Hilfe eilte, griff der 25-Jährige diesen ebenfalls an, wodurch der Mann stürzte und sich leicht verletzte. Auch zwei weitere unterstützende Passanten versuchte der Mann aus Niederaula zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang.

Daraufhin bestieg der 25-Jährige seinen im Nahbereich geparkten Pkw und fuhr nach momentanem Kenntnisstand direkt auf die beiden Fußgänger zu. Diese konnten sich jedoch durch einen Sprung zur Seite retten. Anschließend flüchtete der Mann aus Niederaula mit seinem Auto. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er nur wenige Minuten später angetroffen und festgenommen werden. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht.

Da der Verdacht bestand, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er konnte die Dienststelle im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen und muss sich nun wegen des Verdachts mehrerer vollendeter und versuchter Körperverletzungen und des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Diebstahl aus Pkw

Heringen. Am Dienstag (05.09.) schlugen Unbekannte eine Scheibe eines blauen Citroen Berlingo auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ein. Anschließend stahl mindestens ein Täter eine im Auto befindliche Geldzählmaschine im Wert von circa 2.000 Euro und flüchtete in einem unbekannten Pkw. Er kann als circa 1,75 Meter groß, mit schlanker Statur, einer Maske und schwarzen gelockten Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine weiße Jacke und darunter dunkle Oberbekleidung. Die Höhe des an dem Citroen entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag (05.09.) an der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kreuzweg". Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

