POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Künzell. Ein neunjähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag, (05.09.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 7:50 Uhr in Bachrain mit seinem Fahrrad den Mittelweg und überquerte plötzlich die Straße "Am Kies", um nach aktuellem Kenntnisstand in Fahrtrichtung Theodor-Litt-Ring weiterzufahren. Ein 29-jähriger VW-Fahrer befuhr zeitgleich die Straße "Am Kies" in Fahrtrichtung "Oberer Ortesweg". Aus noch unklarer Ursache erfasste er, trotz sofortiger Bremsung, mit der rechten vorderen Seite des VWs den Jungen. Dieser kam zu Fall und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda. In der heutigen Nacht zu Mittwoch (06.09.), gegen 0:40 Uhr, kam es auf dem Autohof Fulda Nord zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein 55-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit der Ad-Blue Zapfsäule und einer dort abgestellten Kehrmaschine. Durch den zunächst angenommenen Gefahrgutaustritt, wurde die Feuerwehr der Stadt Fulda alarmiert. Vor Ort konnte neben den erheblichen Beschädigungen an der Kehrmaschine und der Zapfsäule, in Höhe von circa 15.000 Euro, kein Gefahrgutaustritt festgestellt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizeistation Fulda setzte der 55-Jährige seine Fahrt fort.

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstag (05.09.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Rotenburger mit einem E-Scooter die Straße "Hinterer Breitenbacher Weg". Im Bereich der Kreuzung zur Industriestraße verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Roller und fiel zu Boden. Der 14-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.09.), zwischen 15.15 Uhr und 16:50 Uhr, parkte ein 29-jähriger Fahrer eines Mazda CX-3 aus Bad Hersfeld auf dem Marktplatz, Reihe P4. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und entfernte sich dann unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (04.09.), gegen 16 Uhr, parkte ein 61-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Bad Hersfeld wenige Minuten auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Carl-Benz-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in dieser Zeit seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (04.09.), gegen 17:30 Uhr, standen eine 22-jährige Fahrerin eines Daimler C220d aus Ludwigsau und eine 54-jähriger Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge auf der Geradeausspur der Hainstraße in Richtung Eichhofstraße an der rotzeigenden Ampel auf Höhe Berliner Straße. Plötzlich und aus noch unklarer Ursache fuhr die Fahrerin aus Bad Hersfeld nach aktuellem Kenntnisstand an und prallte auf das Heck des vor ihr stehenden Daimlers. Als sich die Fahrerin aus Ludwigsau im Anschluss nach rechts in eine Seitenstraße begab und zum Personalienaustausch auf die 54-Jährige wartete, entfernte sich diese unerlaubt in Richtung Eichhofstraße. Sie konnte jedoch aufgrund mehrerer Zeugenhinweise ermittelt werden. Am Fahrzeug der 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 415 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (04.09.), gegen 6:15 Uhr, befuhr ein Fahrer eines Sattelzuges aus Medebach die Homberger Straße aus Richtung Neuenstein kommend in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Homberger Straße/ Wehneberger Straße touchierte er nach aktuellen Erkenntnissen die dortige Ampelanlage und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Dienstag (05.09.), gegen 8:30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Fuldaer Straße. In Höhe der Hausnummer 14 musste sie ihr Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 60-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Opel Astra auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.800 Euro.

Polizeistation Lauterbach

