POL-OH: Motorroller gestohlen - E-Scooter gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Motorroller gestohlen

Fulda. Zwischen Dienstagnachmittag (05.09.) und Mittwochmorgen (06.09.) stahlen Unbekannte in der Dalbergstraße einen schwarzen Motorroller des Herstellers Alpha Motors mit dem Versicherungskennzeichen 744JMR. Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Fulda sichtete den Roller am frühen Mittwochmorgen, gegen 5.05 Uhr, in der Dalbergstraße. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen besetzt, die jedoch zu Fuß flüchteten, bevor sie einer Kontrolle unterzogen werden konnten. Sie können folgendermaßen beschrieben werden: Die Sozia war circa 16 bis 18 Jahre alt, hatte braune schulterlange Haare, trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Der Fahrer war dunkel gekleidet. Beide trugen keinen Helm. Ob die Personen mit dem Rollerdiebstahl in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. In der Brüder-Grimm-Straße stahlen Unbekannte am Montag (04.09.), zwischen 11.50 Uhr und 13.15 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen JBL517. Das Zweirad hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. In der Königstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (07.09.), gegen 2.15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter kletterten auf den Balkon eine Wohnung im ersten Obergeschoss und stießen zwei verschlossene Balkontüren auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Diebesgut. Als Bewohner auf die Einbrecher aufmerksam wurden, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld, ein IPhone 8 in der Farbe Gold sowie weitere persönliche Gegenstände. Es entstand insgesamt rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

