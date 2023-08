Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Dassel (DJ)

37586 Dassel, Relliehäuser Str. 19/21

Montag, 07.08.23, 16.30 - Dienstag, 08.08.23, 07.45 Uhr

Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Zurücksetzen den am Fahrbahnrand der Relliehäuser Straße abgeparkten Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. An dem geschädigten Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer Hinweise auf das verursachende Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Dassel unter 05564/999100 oder dem Polizeikommissariat in Einbeck unter 05561/31310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell