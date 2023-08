Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Dreirad gestürzt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Verbindungsweg zwischen Gillersheim und Bilshausen, Dienstag, 08.08.2023, 16.10 Uhr

GILLERSHEIM (Wol) - Alleinbeteiligt gestürzt und leicht verletzt.

Am Dienstag kam es gegen 16.10 Uhr zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall.

Eine 30-jährige Bremerin befuhr mit einem Dreirad einen asphaltierten Verbindungweg von Gillersheim in Richtung Bilshausen. Aus ungeklärter Ursache kippte das Dreirad in einer Linkskurve über und überschlug sich. Durch den Sturz verletzte sich die Bremerin leicht und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei dem Sturz entstand ein Sachschaden am Dreirad von geschätzt 100 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell