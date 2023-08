Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Mülltonnen brennen in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Berliner Allee / Breiter Weg, Dienstag, 08.08.2023, 04.35 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Feuerwehr kann Mülltonnen löschen.

Am Dienstag gegen 04.35 Uhr befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim auf einer Streifenfahrt im Stadtgebiet Northeim. In der Berliner Allee stellten diese dann fest, dass eine Papiermülltonne in Brand stand.

Kurze Zeit später konnten drei weitere brennende Mülltonnen in der Straße "Breiter Weg" festgestellt werden.

Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Northeim konnte alle vier Mülltonnen löschen.

Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt.

Wir haben die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Zeug/-innen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell