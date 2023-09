Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Kennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Niederaula. Unbekannte stahlen das vordere amtliche Kennzeichen HEF-HD 29 eines roten Citroen C3. Der Diebstahl wurde am Donnerstag (07.09), gegen 14.30 Uhr, festgestellt. Zur Tatzeit stand das Auto vor einem Wohnhaus in der Straße "Fuldablick" in Kerspenhausen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-DB 994 eines schwarzen Mitsubishi Space Star stahlen Unbekannte am Donnerstagabend (07.09.), zwischen 17.20 Uhr und 18.30 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "An der Untergeis". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

