Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Mit Motorrad gestürzt

Rhön. Am Donnerstag (07.09.), gegen 17 Uhr, ereignete sich im Bereich der K9 zwischen Wiesen und Magretenhaun ein Alleinunfall eines Motorradfahrers. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein vierundzwanzigjähriger aus dem Stadtgebiet von Fulda mit seinem Bike des Herstellers Honda die Kreisstraße aus Wiesen kommend. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und kam in einem angrenzenden Maisfeld zum Liegen. Durch den Sturz wurde der 24-Jährige verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizeistation Hilders

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (07.09.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Eine 29-jährige Opel-Fahrerin befuhr nach aktuellem Kenntnisstand gegen 15 Uhr die Petersberger Straße auf dem linken von zwei Fahrspuren in eine Richtung und wollte die Kreuzung Petersberger Straße / Heinrichstraße geradeaus überqueren. Ein 49-jähriger Skoda-Fahrer befuhr zur gleichen Zeit die Heinrichstraße in aufsteigender Richtung auf dem rechten von zwei Fahrstreifen und beabsichtigte geradeaus weiter zu fahren. Nachdem die Opel-Fahrerin, vermutlich aufgrund von stockendem Verkehr, von dem linken auf den rechten Fahrstreifen und wieder von dem rechten auf den linken Fahrstreifen zurück wechselte, stieß sie aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtberechtigten, kreuzenden Skoda-Fahrer mittig im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch gegen einen weiteren Opel geschleudert, welcher die Heinrichstraße in aufsteigender Richtung befuhr und nach rechts in die Petersberger Straße einbiegen wollte. Verletzt wurde nach momentanen Informationen niemand.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fulda. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Mittwoch (06.09.), gegen 19 Uhr, bis Donnerstag (07.09), gegen 16:20 Uhr, einen ordnungsgemäß in der Schillerstraße in einer Parkbox rückwärts eingeparkten schwarzen 5er BMW. Vermutlich beschädigte der Unfallverursacher beschädigte das Auto beim Ein- oder Ausparken an der rechten vorderen Fahrzeugecke. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Zur Unfallzeit am Donnerstag (07.09.), gegen 11.10 Uhr, befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 83-jähriger Rotenburger mit seinem VW-Sportsvan die Straße Untertor aus Richtung Rotenburg-Braach kommend in Richtung Stadtmitte. Im Bereich "Untertor" kam der Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem rechts an der Fahrbahn parkenden Ford-Focus aus Rotenburg. Der 83-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 5.200 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Zusammenstoß

Hauneck. Am Mittwoch (06.09.), gegen 15 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Hauneck auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen fuhr zeitgleich in gleicher Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen. Nach aktuellem Kenntnisstand beabsichtigte er auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln und kollidierte hierbei mit dem Pkw. In der Folge drehte sich das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es den Mercedes einer 49-jährigen Fahrerin aus Alzenau touchierte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

