Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

"Unfallzeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht "Am Kornhaus" in Hünfeld

In der Zeit zwischen 25.08.2023 und 10.09.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Kornhaus" in Hünfeld.

Ein 42-jähriger Mann aus Kiel hatte seinen weißen Skoda Octavia in der Straße "Am Kornhaus", in Höhe eines angrenzenden Autohauses, über einen Zeitraum von 16 Tagen, am rechten Straßenrand abgestellt.

Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in fuhr vermutlich mit einem blauen Kraftfahrzeug (näheres nicht bekannt) beim Vorbeifahren gegen den geparkten Skoda und entfernte sich von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500,00 EUR

Das vom flüchtigen Fahrer genutzte Fahrzeug müsste vermutlich im vorderen rechten Bereich beschädigt sein. Sollten Zeugen im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580) zu melden

(PP Osthessen, Polizeistation Hünfeld, PHK Lenz)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell