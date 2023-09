Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fensterscheibe von Schulgebäude beschädigt - Versuchter Einbruch - Versuchter Einbruch in Reisebüro

Fulda (ots)

Fensterscheibe von Schulgebäude beschädigt

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (08.09.) und Montagmorgen (11.09.) beschädigten Unbekannte eine Scheibe eines Schulgebäudes in der Von-Mengersen-Straße im Stadtteil Johannesberg. Es entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Eine medizinische Einrichtung in der Schumannstraße wurde zwischen Freitag (08.09.) und Montag (11.09.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einwerfen einer Scheibe versuchten sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Verglasung hielt jedoch stand, sodass lediglich rund 300 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Reisebüro

Hünfeld. Am frühen Dienstagmorgen (12.09.), gegen 3.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Reisebüro in der Straße "Am Anger" einzubrechen. Mehrfach hebelte er an Türen des Gebäudes. Als eine aufmerksame Anwohnerin auf die Geräuschkulisse aufmerksam wurde und lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte. Er kann als männlich und mit normaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er dunkel gekleidet gewesen sein, schwarze Sneaker mit auffällig heller Sohne getragen und einen Rucksack bei sich gehabt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell