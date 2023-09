Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sexuelle Belästigung - Polizei sucht Zeugen (21.09.2023)

(Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Donnerstagmorgen, gegen 10.45 Uhr, in der Parkanlage Hubenloch gekommen. Ein 15-jähriges Mädchen war im Bereich des Aussichtsturmes in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie nach ihren Angaben von einem entgegenkommenden Mann angesprochen worden sei. Im Verlauf des Gespräches habe der Mann sie festgehalten und versucht sie zu küssen. Das Mädchen konnte sich befreien, rannte über das Parkhaus Theater in die Riedstraße und verständigte dort über den Kommunalen Ordnungsdienst die Polizei. Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: zwischen 20 und 25 Jahre alt, 175-180 cm groß, dunkler Teint, schwarze Haare mit einem Kinnbart. Bekleidet war der Mann mit einer weißen Jeans mit Löchern an den Knien und einer schwarzen Jacke. Gesprochen hatte der Mann mit einem starken Akzent. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

