POL-KN: Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt (21.09.2023)

(Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) (ots) - Rund 30.000 Euro Sachschaden an einem Audi, an einem Lkw und an einer Hauswand sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Braunenberger Straße in Nenzingen ereignet hat. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Audi ortseinwärts und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ...

