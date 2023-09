Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall im Begegnungsverkehr fordert rund 30.000 Euro Schaden (21.09.2023)

(Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden an einem Audi, an einem Lkw und an einer Hauswand sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Braunenberger Straße in Nenzingen ereignet hat. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Audi ortseinwärts und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die linke Fahrspur. Ein entgegenkommender 63-jähriger Lkw-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Im Anschluss wird der Audi abgewiesen und prallt gegen eine Hauswand. Das Auto, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

