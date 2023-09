Polizei Bochum

POL-BO: Mutter und Sohn verhindern Trickbetrug - Polizeipräsident ehrt Zeugin für Zivilcourage

Bochum (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 31. August, hat Polizeipräsident Jörg Lukat zu einem besonderen Anlass ins Polizeipräsidium Bochum eingeladen. Nachdem eine Bochumerin (44) gemeinsam mit ihrem Sohn (17) im Sommer durch ihr beherztes Eingreifen einen Trickbetrug verhindert hatte, wurde sie nun mit einer Medaille geehrt.

Rückblick: Der Nachmittag des 6. Juli war für die 44-jährige Bochumerin und ihren Sohn (17) kein gewöhnlicher Nachmittag. Gemeinsam waren die beiden mit dem Auto auf der Wiemelhauser Straße unterwegs, als die 44-Jährige in Höhe des Kreisverkehrs auf eine junge Frau aufmerksam wurde, die auffällig den Verkehr beobachtete. Kurz darauf sah sie eine betagte Dame, welche einige Meter weiter in Begleitung einer anderen jungen Frau in einem Hauseingang verschwand.

Dass da irgendetwas nicht stimmte, sagte der Bochumerin ihr Bauchgefühl direkt. Sie sprach sich rasch mit ihrem Sohn ab und stellte den Wagen ab. Dann begaben die beiden sich zum Wohnhaus - und schnell wurde klar, dass sie mit ihrem Verdacht richtig gelegen hatte. Denn bei den beiden Unbekannten handelte es sich um Trickbetrügerinnen, welche die Seniorin (zum wiederholten Male) um ihr Erspartes bringen wollten. Doch dies konnte glücklicherweise durch das couragierte Verhalten von Mutter und Sohn verhindert werden. Nachdem der 17-Jährige einen Nachbarn zur Hilfe gerufen hatte, konnte eine der Betrügerinnen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und anschließend am Tatort festgenommen werden. Die Identität der zweiten Tatverdächtigen konnte im Nachgang ermittelt werden.

Die Pressemitteilung zu dem Sachverhalt finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5551847

Knapp acht Wochen später wurde die 44-Jährige in Begleitung ihrer Familie ins Bochumer Polizeipräsidium eingeladen und schilderte die Erlebnisse jenes Tages: "Ich weiß heute auch nicht mehr genau, wieso ich das gemacht habe. Mir schien an dieser Situation etwas faul zu sein. Deshalb habe ich aus dem Bauch heraus gehandelt und bin wirklich froh, dass mein Gefühl mich nicht getäuscht hat", berichtet die Bochumerin. "Durch die Unterstützung meines Sohnes und die des Nachbarn konnten wir eine Straftat verhindern und die Tatverdächtige der Polizei übergeben. Das war richtige Teamarbeit - und darauf sind wir auch stolz".

Ihnen beiden sprach Polizeipräsident Jörg Lukat seinen besonderen Dank und seine Anerkennung aus. Dabei betonte er, dass das Mutter-Sohn-Duo wirklich Großartiges geleistet habe. "Nur weil Sie so aufmerksam und entschlossen reagiert haben, konnte verhindert werden, dass ein Mensch zwei Betrügerinnen zum Opfer gefallen ist. Zudem haben Sie zur Festnahme der Kriminellen verholfen. Vielen Dank dafür!", sagte er in dem persönlichen Gespräch. "Hinschauen, aufeinander achten und handeln - das ist leider nicht selbstverständlich, aber so wichtig für unsere Gesellschaft." Als Dank für ihren Einsatz überreichte Jörg Lukat der 44-Jährigen neben einer Urkunde auch eine Ehren-Medaille des Präsidiums.

Doch ihr Sohn sollte nicht "leer ausgehen": Zu seiner Überraschung ging es für den tierverliebten 17-Jährigen und seine Familie nach der Ehrung zusammen mit dem Behördenleiter zur Landesreiterstaffel NRW nach Bochum-Wattenscheid. Dort bekamen sie einen spannenden Einblick in die Arbeit der Polizeireiterinnen und -reiter, durften beim Training zuschauen und sich die Stallgasse sowie die Dienstpferde aus nächster Nähe anschauen - ausgiebige Streicheleinheiten inklusive.

