POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Voerde (ots) - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch suchten Unbekannte eine Kleingartenanlage an der Heidestraße im Ortsteil Friedrichsfeld heim. Hier drangen die Täter in mindestens 15 Gartenlauben ein und stahlen Lebensmittel und Werkzeuge. Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinslaken, Telefon 02064/622-0, in ...

