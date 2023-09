Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer (63) nach Unfall schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Bei einem Unfall in Bochum-Ehrenfeld am Dienstag, 5. September, ist ein 63-jähriger Pedelecfahrer aus Hattingen schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, deshalb bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat was gesehen?

Zeugen hatten gegen 4.35 Uhr die Polizei zur Königsallee gerufen. Im Kreuzungsbereich Königsallee/Arnikastraße hatte ein Mann schwer verletzt auf der Fahrbahn gelegen.

Sein Pedelec, mit dem der 63-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand stadteinwärts unterwegs gewesen war, hatte auf dem Verunfallten gelegen und wies Beschädigungen auf.

Nach einer Erstversorgung durch Passanten wurde der Hattinger von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat Bochum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

