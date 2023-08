LPI-G: Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht

Gera (ots) - Gera. Leichte Verletzungen zog sich am Dienstag (15.08.23) gegen 15:05 Uhr ein Kind (8m) in der Straße des Bergmanns in Folge eines Unfalls zu. Das Kind rannte zwischen haltenden Fahrzeugen über die Straße. Hierbei übersah es jedoch einen Pkw VW, welcher im Gegenverkehr fuhr. Es kam schließlich zum Zusammenprall zwischen dem Kind und dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung und Verbringung in ein Krankenhaus zum Einsatz. An dem Pkw ...

