Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nachtrag zum Einsatzgeschehen in Gera am 1. Mai - Ermittlungen zum Landfriedensbruch

Gera (ots)

Gera. Im Rahmen eines Versammlungsgeschehens am Montag, den 01.05.2023 kam es in der Bachgasse in Gera (Höhe Kultur- und Kongresszentrum) gegen 15:38 Uhr zu einem Durchbruchversuch einer Vielzahl von Versammlungsteilnehmern. Dies konnte durch die vor Ort befindlichen Polizeikräfte unterbunden werden.

Die Kriminalpolizei Gera sucht nun Zeugen, die diesen Sachverhalt beobachten konnten und davon Foto- und Videoaufzeichnungen gefertigt haben. Sie werden gebeten, die gefertigten Aufzeichnungen der Polizei über das Hinweisportal zur Verfügung zu stellen.

https://th.hinweisportal.de/~portal/de/select

