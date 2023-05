LPI-G: Fensterscheiben eingeschlagen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Ein Bild der Verwüstung bot sich gestern (03.05.2023) Morgen Anwohnern in Zeulenroda-Triebes. Sowohl am Markt, als auch im Gewerbegebiet "Zur Eckhardtsbrauerei" waren zwei Stromverteilerkästen der Straßenbeleuchtung durch Unbekannte gesprengt worden. Trümmerteile lagen bis zu 10 Meter weit verstreut. Die Kästen wurden hierbei vollständig zerstört. Daneben entstand Sachschaden an ...

