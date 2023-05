Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Stromverteilerkästen gesprengt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Ein Bild der Verwüstung bot sich gestern (03.05.2023) Morgen Anwohnern in Zeulenroda-Triebes. Sowohl am Markt, als auch im Gewerbegebiet "Zur Eckhardtsbrauerei" waren zwei Stromverteilerkästen der Straßenbeleuchtung durch Unbekannte gesprengt worden. Trümmerteile lagen bis zu 10 Meter weit verstreut. Die Kästen wurden hierbei vollständig zerstört. Daneben entstand Sachschaden an einer Hausfassade. Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf eine niedrige fünfstellige Summe. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben die frühen Mittwochmorgenstunden (03.05.23) gegen 02:00 Uhr als Tatzeit. In diesem Kontext werden Zeugen gesucht. Meldungen richten Sie bitte an die Telefonnummer 0365/ 8234-1465. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell