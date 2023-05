Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte versuchten in ein Einfamilienhaus im Baumschulenweg in der Nacht von Dienstag (02.05.23) auf Mittwoch (03.05.23) einzubrechen. Ihre Bemühungen scheiterten jedoch, so dass sie erfolglos flüchteten. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. (TL)

