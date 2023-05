Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz der KPI Gera

Gera/ Greiz (ots)

Am 03.05.2023 führte die KPI Gera einen Polizeieinsatz in u.a. Gera, Greiz und nachfolgend in Erfurt durch. Bei dem Einsatz, bei dem insgesamt elf Objekte durchsucht wurden, waren Beamte der LPI Gera und der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Als Ergebnis der Durchsuchungen konnte u.a. das Auffinden von mehreren tausend Euro und Betäubungsmitteln verzeichnet werden. Zwei Täter wurden vorläufig festgenommen, eine Person nahm man temporär ins Unterbindungsgewahrsam. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Einsatz der KPI Gera steht NICHT im Zusammenhang mit den bundesweiten Einsatzmaßnahmen am 03.05.2023.

