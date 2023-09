POL-BO: Raubdelikt in Wanne-Eickel: Polizei identifiziert jungen Tatverdächtigen

Bochum (ots) - Am Montag, 4. September, gegen 2.50 Uhr, kam es in Bochum-Werne auf der Nörenbergstraße 25 zu einem Einbruch. Ein noch unbekannter Tatverdächtiger brach gewaltsam durch eine Glasschiebetür in den Verkaufsbereich des dortigen Supermarktes ein. Er entwendete diverse Getränkedosen und flüchtete anschließend. Beschrieben wird der Täter als circa 180 cm groß und mit schlanker Statur. Er trug einen dunkelblauen, grau abgesetzten Jogginganzug. Das ...

