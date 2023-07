Polizei Bochum

POL-BO: Courage aus dem Auto heraus - Wir sagen Danke

Bochum (ots)

Die Polizei bekommt jeden Tag verschiedene Sachverhalte -so nennen wir unsere Vorgänge- auf den Tisch. Oft fragen wir uns dabei auch, wie es zu den geschriebenen Situationen kommen konnten.

Manchmal gibt es aber auch Sachverhalte, die wir so in der Form auch noch nicht erlebt haben. Aber mal von Anfang: Am 5. Juli haben wir unter der Überschrift "Seniorin schlägt falsche Polizistin in die Flucht - Zeugen gesucht" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5550941) einen Zeugenaufruf herausgegeben. Die Tat war einen Tag zuvor am 4. Juli.

Heute am 6. Juli erhielt die Pressestelle des Polizeipräsidiums einen Anruf aus der zuständigen Sachbearbeitung. Von dort erhielten wir folgende Hinweise: Eine 44-jährige Bochumerin beobachtete aus ihrem Auto heraus im Kreisverkehr Wasserstraße/Wiemelhauser Straße eine verdächtige Frau, welche auffällig den Verkehr beobachtete. Kurz darauf bemerkte sie eine Seniorin, die mit einer anderen jungen Frau in einem Hauseingang der Wiemelhauser Straße verschwand.

"Irgendwas stimmt doch hier nicht", muss sich die Bochumerin gedacht haben und fasste einen couragierten Entschluss. Kurzerhand hielt sie an, ging zum Haus der Seniorin und schellte dort an.

Nachdem ihr die Seniorin geöffnet hatte, erhielt die 44-Jährige die Information, dass die ebenfalls anwesende junge Frau der Seniorin etwas verkaufen wolle, ihr sonst aber völlig unbekannt sein. Jetzt musste wirklich was nicht stimmen! Es wurde ein Nachbar hinzugezogen und die Polizei verständigt.

Kommen wir an der Stelle mal zur Aufklärung: Die junge Frau, welche der Seniorin etwas "verkaufen" wollte, hatte andere Hintergedanken. Nachdem sie sich Zugang zur Wohnung verschafft hatte, wollte sie die Komplizin am Kreisverkehr dazu holen und die Seniorin um ihre Wertgegenstände bringen.

Diese Komplizin ist übrigens die falsche Polizistin vom Vortag.

Auf die beiden polizeibekannten Frauen, eine 28-jährige Bochumerin und eine 24-jährige Gelsenkirchenerin, kommt jetzt eine Anzeige zu.

Aber etwas anderes bleibt hier deutlich im Vordergrund: Die Aufmerksamkeit der 44-jährigen Bochumerin, der Mut, bei der Seniorin zu schellen und der damit einhergehende Erfolg, gleich zwei Straftaten zum Nachteil einer hoch betagten Seniorin aufzuklären - das verdient Respekt.

Oft dankt man der Polizei für ihren Einsatz. Jetzt ist es mal an der Zeit, dass wir das sagen: "Wir danken der Bochumerin für ihren Einsatz!" Und wir sind sicher, dass uns da einige zustimmen werden.

