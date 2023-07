POL-BO: Alleinunfall in Mitte: Betrunkener E-Scooter-Fahrer (21) nach Sturz leicht verletzt

Bochum (ots) - Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer? Die drei abgebildeten Tatverdächtigen sollen am Samstag, 24. Juni, gegen 5 Uhr einen Bochumer (25) auf dem Dr.-Ruer-Platz in Bochum angesprochen und anschließend in einen Hinterhof geführt haben. Dort brachten sie ihn gewaltsam ...

