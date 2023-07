Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum: Nachtrag zum Laubenbrand in Herne mit zwei tödlich verletzten Personen

Herne (ots)

Wie bereits berichtet ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5545456 ), kam es am Dienstag, 27. Juni, gegen 20.30 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Herne.

Dabei wurden eine 20-jährige Hernerin und ein 22-jähriger Herner so schwer verletzt, dass beide im Nachgang im Krankenhaus verstorben sind.

Nach Abschluss der Ermittlungen der Mordkommission haben sich keine Hinweise auf ein Drittverschulden bezüglich der Brandursache und des tragischen Todes der jungen Herner ergeben.

Die weitere Bewertung wird durch die Staatsanwaltschaft Bochum vorgenommen.

