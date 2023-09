Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zahlreiche Autos und ein Lkw in Ludwigshafener Innenstadt aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (5.9.23 - 6.9.23) brachen Unbekannte insgesamt 26 Autos und einen Lkw in der Ludwigshafener Innenstadt auf.

14 der aufgebrochenen Autos waren in der Berliner Straße, sieben auf dem Messplatz, drei in der Jaegerstraße und zwei der Autos in der Denisstraße geparkt. Der aufgebrochene Lkw stand in der Pasadenaallee. In fast allen Fällen wurde nach den ersten Ermittlungen nichts gestohlen. Lediglich aus einem Auto wurden rund 20 Euro Bargeld und aus einem weiteren Auto wurden Dokumente gestohlen.

Der durch die Aufbrüche entstandene Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen.

Es werden nun Zeugen gesucht, welche die Taten wahrgenommen haben oder Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell