POL-PPRP: Fahrt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) - Am 06.09.2023, gegen 14:00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bexbacher Straße. Unter der Legende, sie müssten die Wasserleitungen prüfen, wurden die Bewohner durch einen der Männer in jeweils andere Räume geschickt. Der zweite Mann entwendete in ...

mehr