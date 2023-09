Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl mit angeblichem Rohrbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 06.09.2023, gegen 14:00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bexbacher Straße. Unter der Legende, sie müssten die Wasserleitungen prüfen, wurden die Bewohner durch einen der Männer in jeweils andere Räume geschickt. Der zweite Mann entwendete in dieser Zeit insgesamt 1.500EUR Bargeld.

Beide Männer seien mit Arbeitshose, rot/brauner Jacke und Gummihandschuhen bekleidet gewesen. Sie wurden auf ca. 30 und 45 Jahre alt geschätzt.

Haben Sie etwas gesehen und können sachdienliche Angaben machen?

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell