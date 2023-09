Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angriff auf Rettungskräfte

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 06.09.2023, sollte ein alkoholisierter 46-Jähriger durch Kräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Rettungsdienst wurde zuvor von Passanten gerufen, da der 46-Jährige am Straßenrand lag. Im Rettungswagen kam der Mann zu sich und schubste einen Rettungssanitäter. Dieser verletzte sich am Finger. Erst mithilfe der Polizei konnte der Mann sodann in ein Krankenhaus verbracht werden.

