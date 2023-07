Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Tatverdächtiger nach Sachbeschädigung an Pkw gestellt

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 02.07.2023, ist es in der Oberst-von-Stauffenberg-Straße in Pinneberg zu einer Sachbeschädigung an mindestens drei Pkw gekommen.

Kurz vor 02:00 Uhr hörten Anwohner Geräusche und beobachteten einen 38-Jährigen, der gegen einen parkenden Transporter schlug und trat.

Zeugen hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streifen fest.

Die Beamten stellten an zwei weiteren Pkw in unmittelbarer Nähe ebenfalls Schäden fest.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf circa 2.000 Euro belaufen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Pinneberger in Gewahrsam.

Die Ermittler der Polizeistation Rellingen suchen weitere mögliche Geschädigte und Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme unter 04101 498-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell