Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auseinandersetzung unter Kindern - Zeugenaufruf (20.09.2023)

(Konstanz) (ots)

Zu einer Bedrohung mit anschließender Körperverletzung ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf dem Spielplatz am Hockgraben gekommen. Während sich ein 10-jähriger Junge mit einem Freund im Bereich des Spielplatzes in der Bettengasse aufhielt, wurde dieser von zwei weiteren, ca. 12-jährigen Jungen angesprochen. Da das Kind kein Interesse an einer durch die älteren Jungen angebotenen Süßigkeit zeigte, wurde der Jüngere unvermittelt durch einen der Älteren verbal bedroht. Um der Situation aus dem Weg zu gehen, wollten daraufhin die jüngeren Kinder den Spielplatz verlassen. Hierbei stellte einer der älteren Jungen ihnen nach und trat dem 10-Jährigen von hinten in sein Bein. Eine vorbeikommende Passantin konnte den Vorfall beobachten und den älteren Jungen zur Rede stellen. Daraufhin fuhren die zwei 12-Jährigen mit dem Rad davon. Der ältere Junge wird wie folgt beschrieben: circa 12 Jahre alt, südländisches Aussehen, kurze braune glatte Haare, circa 145-150 cm groß, kräftige Figur, schwarzer Pulli ohne Kapuze mit weißer Aufschrift, kurze Hose.

Die Polizei bitte die Frau, welche den Vorfall mitbekommen hatte, sowie mögliche weitere Zeugen, sich beim Polizeirevier Konstanz, unter Telefon 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell