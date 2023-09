Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auto kommt von der Fahrbahn ab- rund 5.000 Euro Blechschaden (21.09.2023)

Rottweil (ots)

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Straße "Neckartal" von der Fahrbahn abgekommen. Der 56 Jahre alte Mann fuhr mit einem BMW auf der Straße "Neckartal" und kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Hierbei prallte er mit seinem BMW gegen ein Geländer. Der Autofahrer bleib dabei unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens am Geländer ist noch nicht bekannt.

