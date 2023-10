Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken mit E-Scooter und ohne Führerschein unterwegs

Pirmasens (ots)

Am Freitag, dem 13.10.2023 gegen 08:30 Uhr konnten im Rahmen der Streife ein 51-jähriger Pirmasenser und seine weibliche 40-jährige Begleitung in der Turnstraße, mit ihren E-Scootern in Richtung Innenstadt fahrend, festgestellt und an der Kreuzung "Im Grundbirngarten" kontrolliert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass beide E-Scooter eine Bauart bedingte Höchstge-schwindigkeit von 35 km/h aufweisen. Eine Betriebserlaubnis konnten beide nicht vorzeigen. An beiden E-Scootern waren Versicherungskennzeichen angebracht. Eine Fahrerlaubnis besitzen die Beiden nicht. Während der Kontrolle konnte beim dem 51-jährigen Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Auf Beide kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie gegen den Mann eine Ordnungswidrigkeit wegen Trunkenheit im Verkehr.

