Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Bei Verkehrsunfall leicht verletzte jugendliche Fußgängerin gesucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.10.2023, 07:20 Uhr

Ort: Zweibrücken, Pirmasenser Straße. SV: Die 20-jährige Fahrerin eines gelben Kleinwagens, welche die Sickingerhöhstraße aus Richtung Zweibrücken-Oberauerbach kommend befahren hatte, wollte an der Kreuzung zur Pirmasenser Straße bei Grünlicht nach links in diese einbiegen. Dabei übersah sie ein etwa 14-jähriges Mädchen, das bei Grünlicht an der Fußgängerfurt der Pirmasenser Straße bevorrechtigt die Fahrbahn überqueren wollte. Beim Zusammenprall mit dem Kleinwagen kam das Mädchen zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Die 20-jährige Pkw-Fahrerin kümmerte sich um die Verletzte und übergab ihr ihren Namen und ihre Handynummer, vergaß aber, nach dem Namen des Mädchens zu fragen. Dieses konnte im Anschluss die Unfallstelle zu Fuß verlassen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet nun das Mädchen, sich bei ihr zu melden, damit der Verkehrsunfall ordnungsgemäß aufgenommen werden kann. In der Unfallsache werden außerdem Zeugen gesucht (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell