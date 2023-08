POL-HRO: +++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock sowie des Polizeipräsidiums Rostock+++ Betrugsverdacht: Mehrere Durchsuchungen in Rostock und im Landkreis

Güstrow (ots) - Am 01.08.2023 gegen 03:20 Uhr wurden die Feuerwehr Güstrow sowie die Polizei zu einem Brand in die Neukruger Straße in Güstrow gerufen. Aus einem Raum in der dort befindlichen Shisha-Bar drangen bei Eintreffen der Rettungskräfte Flammen. Bei vorangegangenen Löscharbeiten durch den Eigentümer wurde dieser leichtverletzt und mit einem Krankenwagen in das KMG Klinikum nach Güstrow gebracht. Die ...

