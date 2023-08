Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) (ots)

Am 01.08.2023 gegen 16:05 Uhr kam es in der Rosenower Straße in Lützow zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache stießen zwei PKW in einer leichten, langgezogenen Linkskurve frontal zusammen. Ein 25-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Wartburg wurde bei dem Zusammenstoß schwer, jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 58-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Mini wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden im Anschluss in ein Klinikum verbracht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnte festgestellt werden, dass der schwerverletzte 25-Jährige augenscheinlich keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Zur weiteren Untersuchung des Unfallherganges kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Rosenower Straße blieb zwischen den Ortschaften Lützow und Rosenow während der gesamten Maßnahmen vollständig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.500 Euro. Claudia Wiegert/Sebastian Haacker PR Gadebusch/ELSt PP Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell