Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Taschendiebstahl am Bahnhof

Bad Ems (ots)

Am 01.07.2023, gegen 13:30 Uhr, kam es am Westbahnhof in der Ernst-Born-Straße in Bad Ems zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 68-jährigen Dame. Der Verlust der Geldbörse wurde kurz nach der Tatausübung im Wartebereich des Gleises festgestellt. Die Geschädigte nahm sofort fußläufig die Verfolgung auf. Als sie jedoch bemerkte, dass sie der Tatverdächtigen nicht so schnell folgen konnte, sprach sie drei junge männliche Passanten an und bat sie um Hilfe. Durch die direkte Bereitschaft und das beherzte Eingreifen konnte die Tatverdächtige gestellt und anschließend der Polizei übergeben werden. Bei der 19-jährigen Tatverdächtigen konnte die zuvor gestohlene Geldbörse aufgefunden und sichergestellt werden. Ob die Tatverdächtige noch für weitere Taten, auch überregional, in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

