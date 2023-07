POL-PDMT: Girod (L 318) - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Hardt (ots) - Am Freitag, 30.06.2023, 21:10 Uhr, befuhr eine 16jährige aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg die Mittelstraße in Hardt. Möglicherweise durch einen Ast auf der Fahrbahn kam die Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad zu Fall und verletzte sich am Knie. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662 95580 ...

