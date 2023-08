Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Werkstatt

Kirchhundem (ots)

In eine Werkstatt in der Heinsberger Straße in Albaum sind in dem Zeitraum von Samstag (12. August, 20:30 Uhr) bis Sonntag (13. August, 8 Uhr) unbekannte Täter eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen sie in die Räume ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Aus dem Inneren stahlen sie zwei fahrtüchtige Mopeds der Marke Simson, die dazugehörigen Schlüssel, Bargeld sowie diverse Werkzeuge. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt diese unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell