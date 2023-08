Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstag (10. August) gegen 21:20 Uhr an der Kreuzung Koblenzer Straße / Raiffeisenstraße auf der L 512 in Friedrichsthal ereignet. Dabei befuhr ein 66-jähriger Autofahrer die Straße aus Gerlingen kommend in Richtung Olpe. Ihm entgegen kam ein 19-jähriger Pkw-Fahrer, der bei grüner Ampel in die Raffeisenstraße einbiegen wollte. Der 66-Jährige fuhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Durch die Kollision wurden zwei Mitfahrer (19 und 17 Jahre) in dem Pkw des Fahranfängers verletzt. Die Betroffenen lehnte eine Behandlung ab und wollten eigenständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

