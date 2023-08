LPI-J: Unfall im Kreuzungsbereich

Jena (ots) - Wie am Dienstag bekannt wurde, ereignete sich bereits zwischen Sonntag und Montag ein Diebstahl aus einem Objekt in der Hugo-Schrade-Straße. Unbekannte drangen in das Gebäudeinnere ein und machten sich am Safe zu schaffen. Aus diesem entwendeten sie sodann mehrere Schlüssel und entfernten sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

