Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Zaunpfosten und Tor eines Metallzauns beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich von der Örtlichkeit

Issum (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (26. Juli 2023), 07:30 Uhr und Freitag (28. Juli 2023), 15:50 Uhr, kam es an der Kolpingstraße in Issum zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Zaunpfosten sowie das Tor eines Metallzauns beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Verkehrsteilnehmer gehandelt haben muss, welcher in einem Mercedes unterwegs gewesen und vermutlich am rechten oder linken Außenspiegels beschädigt sein muss. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell