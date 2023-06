Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eingangstür bei Einbruch in Gartenlaube beschädigt

Suhl (ots)

Am Nachmittag des 10.06.2023 wurde in die Gartenlaube eines 25Jährigen eingebrochen und dabei die Eingangstür beschädigt. Der Garten befindet sich in der Carl-Orff-Straße in Suhl. Wer den Einbruch beobachtet hat und Angaben zum Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Suhler Polizei unter 03681-3690.

